NBC: в Лос-Анджелесе открыли стрельбу по дому певицы Рианны

Напомним, в июне 2025 года в городе Сан-Антонио в американском штате Техас в результате стрельбы погиб актёр кино и озвучивания из США Джонатан Джосс. Сообщалось, что 59-летнего мужчину во время конфликта застрелил его сосед. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. Позже его разыскали и арестовали.