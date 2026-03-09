Ричмонд
NBC: в Лос-Анджелесе открыли стрельбу по дому певицы Рианны

В Лос-Анджелесе в дом, в котором живёт певица Рианна, стреляли из винтовки типа AR-15.

Источник: Аргументы и факты

Женщина открыла стрельбу по дому певицы Рианны в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, огонь велся из винтовки типа AR-15. В здание попали четыре пули. Полицейские задержали подозреваемую в стрельбе.

Журналисты уточнили, что сама Рианна в момент инцидента находилась дома. Пока неизвестно, были ли там муж певицы, рэпер A$AP Rocky, и их дети.

Напомним, в июне 2025 года в городе Сан-Антонио в американском штате Техас в результате стрельбы погиб актёр кино и озвучивания из США Джонатан Джосс. Сообщалось, что 59-летнего мужчину во время конфликта застрелил его сосед. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле. Позже его разыскали и арестовали.

В декабре в собственном доме был убит американский оперный певец Джубилант Сайкс.

Он проживал в городе Санта-Моника в Калифорнии. Мужчине был 71 год. В правоохранительных органах уточнили, что смерть наступила в результате ножевых ранений.

