ПВО ночью уничтожила 163 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 марта до 07.00 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 БПЛА — над территорией Брянской области, 47 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, восемь БПЛА — над территорией Новгородской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Смоленской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Республики Адыгея, два БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Волгоградской области, один БПЛА — над территорией Орловской области, один БПЛА — над территорией Тверской области», — говорится в сообщении ведомства.