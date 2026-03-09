Ричмонд
В Хабаровске горел склад с автомобильными маслами

В Хабаровске пожарные потушили крупный пожар на складе, где хранились бочки с маслами и другими горючими жидкостями. Об этом сообщили в MAX-канале краевого управления МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Сообщение о возгорании поступило в три часа ночи 9 марта. Пожарные сразу выехали на улицу Карла Маркса по усиленному рангу. Когда прибыли первые машины, огонь уже бушевал внутри одноэтажного бетонного здания. К половине пятого утра пламя удалось остановить на площади 500 квадратных метров, а полностью потушить и разобрать все очаги удалось только к девяти утра.

На тушение вышло 28 пожарных и семь единиц техники. Никто не пострадал, огонь не перекинулся на соседние строения.

Сейчас дознаватели МЧС совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории устанавливают точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.