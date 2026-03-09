В Хабаровске горел склад с автомобильными маслами

Сообщение о возгорании поступило в три часа ночи 9 марта. Пожарные сразу выехали на улицу Карла Маркса по усиленному рангу. Когда прибыли первые машины, огонь уже бушевал внутри одноэтажного бетонного здания. К половине пятого утра пламя удалось остановить на площади 500 квадратных метров, а полностью потушить и разобрать все очаги удалось только к девяти утра.