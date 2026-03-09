В Хабаровском крае 17-летний строитель получит 400 тысяч за сломанную спину

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре провела проверку после несчастного случая на одном из городских предприятий. Во время ремонта кровли из-за неправильного складирования материалов обрушилась часть конструкции. Подросток, которого незаконно допустили к работе на высоте без необходимой подготовки и защиты, получил тяжёлую травму позвоночника.