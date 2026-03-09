В Хабаровском крае 17-летний строитель получит 400 тысяч за сломанную спину

В Комсомольске-на-Амуре суд обязал компанию выплатить 17-летнему работнику 400 тысяч рублей компенсации морального вреда после тяжёлой травмы на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре провела проверку после несчастного случая на одном из городских предприятий. Во время ремонта кровли из-за неправильного складирования материалов обрушилась часть конструкции. Подросток, которого незаконно допустили к работе на высоте без необходимой подготовки и защиты, получил тяжёлую травму позвоночника.
Пострадавший получил серьёзные повреждения, которые потребовали длительного лечения. Прокурор обратился в Центральный районный суд в интересах юноши. Он потребовал установить факт трудовых отношений и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за причинённый вред здоровью.
Суд полностью поддержал требования надзорного ведомства. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.