Система ПВО России перехватила более 160 украинских дронов за ночь

По данным ведомства, 54 аппарата были уничтожены над Брянской областью, 47 — над Крымом, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Чёрным морем, ещё четыре — над Смоленской областью. По три БПЛА сбили над Воронежской областью и Адыгеей. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем, по одному — над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.
Последствия ночного налёта дронов ВСУ на земле продолжают уточняться.
Ранее Life.ru писал, что падение украинского БПЛА стало причиной возгорания пустующего пансионата в сочинском Лоо. Пожар начался с кровли, но, к счастью, обошёлся без пострадавших. На месте работали 12 человек, которые и ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.
