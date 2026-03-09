Система ПВО России перехватила более 160 украинских дронов за ночь

По данным ведомства, 54 аппарата были уничтожены над Брянской областью, 47 — над Крымом, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, восемь — над Новгородской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Чёрным морем, ещё четыре — над Смоленской областью. По три БПЛА сбили над Воронежской областью и Адыгеей. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем, по одному — над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.