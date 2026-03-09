В праздничный день отравились 13 человек, в том числе 9 детей: банный комплекс в Стерлитамаке проверяет прокуратура

В банном комплексе в башкирском городе Стерлитамаке произошло ЧП — там хлором отравились 13 человек, в том числе девять детей. Инцидент произошел днем 8 марта. Об этом сообщила региональная прокуратура.
— Четверо взрослых и девять детей различных возрастов отдыхали в банном комплексе. После купания в бассейне они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, — передали в надзорном ведомстве.
Среди пострадавших был госпитализирован только один — 10-летний мальчик. Все остальных после осмотра врачами отпустили домой на амбулаторное лечение.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведомство установит проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
По факту отравление было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
