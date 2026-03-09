Травма пенсионерки на разрушенной лестнице привела к проверке прокуратуры

Прокуратура Приморского края организовала проверку после травмирования пожилой женщины на лестнице на улице Добровольского во Владивостоке, которая находится в ненадлежащем состоянии.
Об этом сообщило само надзорное ведомство, отметив, что информация о происшествии нашли по публикации в социальных сетях.
По данным надзорного ведомства, женщина получила травмы при падении на ступенях разрушенной лестницы, ведущей вниз по улице Добровольского. Конструкция находится в аварийном состоянии.
Прокуратура намерена установить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за содержание этого объекта.
Также в ходе проверки будет проанализировано, насколько своевременно и в полном ли объеме компетентные структуры принимали меры по приведению лестницы в надлежащее состояние.