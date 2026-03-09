Хабаровчанин украл со стройки инструменты на полмиллиона ради развлечений

Накануне в полицию обратился представитель строительной компании. Он рассказал, что днём неизвестные беспрепятственно проникли на территорию строящегося объекта, где не было охраны. Злоумышленники взломали дверь склада и вынесли несколько единиц оборудования: гайковёрты, четыре перфоратора, фрезерный станок и два пильных диска.
Сотрудники отдела полиции № 6 установили личность подозреваемого и задержали его в кратчайшие сроки. Ранее не судимый молодой человек продал похищенное в скупку всего за 15 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на развлечения. Полицейские изъяли все инструменты и вернули их законному владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.