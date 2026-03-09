Хабаровчанин украл со стройки инструменты на полмиллиона ради развлечений

Сотрудники отдела полиции № 6 установили личность подозреваемого и задержали его в кратчайшие сроки. Ранее не судимый молодой человек продал похищенное в скупку всего за 15 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на развлечения. Полицейские изъяли все инструменты и вернули их законному владельцу.