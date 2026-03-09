В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне

По предварительным данным, пострадали 13 человек: четверо взрослых и девять детей. Их состояние ухудшилось после купания в бассейне днем 8 марта. В заявлении указано, что 10-летний мальчик был госпитализирован, а остальные после осмотра врачами отправлены домой для амбулаторного лечения.