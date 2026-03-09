Ричмонд
В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне

Массовое отравление парами хлора произошло в одном из банных комплексов в Стерлитамаке.

Источник: Аргументы и факты

В Стерлитамаке произошло массовое отравление парами хлора в одном из банных комплексов. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Башкирии в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали 13 человек: четверо взрослых и девять детей. Их состояние ухудшилось после купания в бассейне днем 8 марта. В заявлении указано, что 10-летний мальчик был госпитализирован, а остальные после осмотра врачами отправлены домой для амбулаторного лечения.

Прокуратура начала проверку. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.