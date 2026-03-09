Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

К ликвидации пожара в Краснодаре привлечены 53 специалиста и 11 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло на складе, расположенном на улице Российской.

«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Краснодаре. По улице Российской пожар охватил склад на площади 2500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в заявлении ведомства.

К ликвидации пожара привлечены 53 специалиста и 11 единиц техники. Спасатели продолжают работы по тушению огня и предотвращению его дальнейшего распространения.

Напомним, утром в воскресенье, 8 марта, появилось сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Армавире. Все случилось из-за атаки беспилотника украинской армии. К тушению пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц техники.