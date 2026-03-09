В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло на складе, расположенном на улице Российской.
«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Краснодаре. По улице Российской пожар охватил склад на площади 2500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в заявлении ведомства.
К ликвидации пожара привлечены 53 специалиста и 11 единиц техники. Спасатели продолжают работы по тушению огня и предотвращению его дальнейшего распространения.
Напомним, утром в воскресенье, 8 марта, появилось сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Армавире. Все случилось из-за атаки беспилотника украинской армии. К тушению пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц техники.