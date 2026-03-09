В Краснодаре произошел крупный пожар на складе

Напомним, утром в воскресенье, 8 марта, появилось сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Армавире. Все случилось из-за атаки беспилотника украинской армии. К тушению пожара были привлечены 91 человек и 26 единиц техники.