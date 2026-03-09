После отмены тревоги по БПЛА жители Сочи устроили фейерверки

Вечером 8 марта в Сочи, сразу после того, как власти объявили об отмене угрозы очередной атаки беспилотников, в некоторых районах города раздались звуки фейерверков.
По словам местных жителей, люди начали запускать салюты буквально через несколько минут после официального сообщения о снятии тревоги.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, громкие звуки пиротехники вызвали тревогу. Некоторые горожане решили, что опасность не миновала и в городе снова происходят взрывы. Из-за этого часть жителей на какое-то время оказалась в состоянии растерянности, пытаясь понять, что именно происходит.
Особенно остро на ситуацию отреагировали семьи с детьми. Жители одного из районов сообщили, что после напряжённого ожидания и сообщений о возможной атаке громкие звуки салюта сильно напугали детей, которые приняли их за реальные взрывы.
Другие горожане также признались, что в первые секунды не поняли, что слышат звуки фейерверков. По их словам, из-за предупреждения о беспилотниках они решили, что город снова подвергается атаке.
Городские власти не давали комментариев по поводу того, кто и по какой причине устроил запуск салютов после отмены режима угрозы.
Напомним, атаки БПЛА на Сочи, Сириус и другие территории Краснодарского края продолжались практически весь минувший день и в ночь на 9 марта.