В Хабаровском крае нетрезвый водитель насмерть сбил колясочника

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 8 марта в районе 23 часов. Нарушитель сел за руль, не имея права управления. Возле дома № 124 на улице Горького он наехал на мужчину-колясочника. 42-летний пешеход погиб на месте.
Виновник скрылся, но был задержан. В отношении 29-летнего местного жителя составлены материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, статьи 4 статьи 12.7 КоАП РФ.
Установлено состояние алкогольного опьянения. Ранее он уже девять раз привлекался за вождение в пьяном виде. Обстоятельства ДТП устанавливаются.