В Хабаровском крае нетрезвый водитель насмерть сбил колясочника

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 8 марта в районе 23 часов. Нарушитель сел за руль, не имея права управления. Возле дома № 124 на улице Горького он наехал на мужчину-колясочника. 42-летний пешеход погиб на месте.