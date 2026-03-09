Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае нетрезвый водитель насмерть сбил колясочника

В Николаевске-на-Амуре нетрезвый водитель на Lexus RX-350 сбил колясочника. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 8 марта в районе 23 часов. Нарушитель сел за руль, не имея права управления. Возле дома № 124 на улице Горького он наехал на мужчину-колясочника. 42-летний пешеход погиб на месте.

Виновник скрылся, но был задержан. В отношении 29-летнего местного жителя составлены материалы по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, статьи 4 статьи 12.7 КоАП РФ.

Установлено состояние алкогольного опьянения. Ранее он уже девять раз привлекался за вождение в пьяном виде. Обстоятельства ДТП устанавливаются.