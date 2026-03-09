Ричмонд
В Краснодаре тушат крупный пожар на складе

Пожар на складе в Краснодаре охватил 2,5 тыс. квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодаре произошёл крупный пожар на складе, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составляет около 2,5 тыс. квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

К тушению пожара привлечены порядка 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте, чтобы локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения.

Ранее в Армавире потушили пожар на нефтебазе, вспыхнувший в ночь с 7 на 8 марта из-за падения обломков сбитого дрона ВСУ.