В Краснодаре тушат крупный пожар на складе

В Краснодаре произошёл крупный пожар на складе, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составляет около 2,5 тыс. квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
К тушению пожара привлечены порядка 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте, чтобы локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения.
Ранее в Армавире потушили пожар на нефтебазе, вспыхнувший в ночь с 7 на 8 марта из-за падения обломков сбитого дрона ВСУ.