В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора

Ведомство уточняет, что дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По данным регионального СК, 8 марта три семьи с детьми отдыхали в сауне в Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание.
«Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой», — сообщает СУСК РФ по Башкирии.
К проверке подключились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.