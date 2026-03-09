Ричмонд
В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора

УФА, 9 мар — РИА Новости. Девять детей отравились парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке, где отдыхали с родителями, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

Ведомство уточняет, что дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным регионального СК, 8 марта три семьи с детьми отдыхали в сауне в Стерлитамаке. После посещения бассейна несовершеннолетние почувствовали недомогание.

«Всего в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой», — сообщает СУСК РФ по Башкирии.

К проверке подключились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.