Усольцевы могли стать жертвами преступления: выдвинута еще одна версия пропажи семьи

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября 2025 года в горах Красноярского края, могла стать жертвой случайного конфликта. Такое мнение высказал сибирский охотник Александр Багаев.
По его словам, следов семьи нет в окрестностях поселка Кутурчин, где их видели в последний раз. «Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли», — сказал он в беседе с ТАСС.
Багаев отметил, что Усольцевы вряд ли могли уйти далеко от населенного пункта, особенно учитывая, что с ними был маленький ребенок. По словам охотника, быстрое передвижение по тайге практически невозможно, поскольку такие переходы требуют огромного напряжения и физической выносливости.
Охотник также считает, что если бы семья просто заблудилась или осталась в тайге, поисковые группы, вероятно, обнаружили бы какие-то следы. Отсутствие любых признаков пребывания людей в районе Кутурчина, по его мнению, может указывать на иной сценарий исчезновения.
Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход, но перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Один из друзей Усольцевых считает, что в тайге на них мог напасть медведь.