Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усольцевы могли стать жертвами преступления: выдвинута еще одна версия пропажи семьи

Охотник Багаев: семья Усольцевых могла стать жертвами преступления.

Источник: Комсомольская правда

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября 2025 года в горах Красноярского края, могла стать жертвой случайного конфликта. Такое мнение высказал сибирский охотник Александр Багаев.

По его словам, следов семьи нет в окрестностях поселка Кутурчин, где их видели в последний раз. «Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли», — сказал он в беседе с ТАСС.

Багаев отметил, что Усольцевы вряд ли могли уйти далеко от населенного пункта, особенно учитывая, что с ними был маленький ребенок. По словам охотника, быстрое передвижение по тайге практически невозможно, поскольку такие переходы требуют огромного напряжения и физической выносливости.

Охотник также считает, что если бы семья просто заблудилась или осталась в тайге, поисковые группы, вероятно, обнаружили бы какие-то следы. Отсутствие любых признаков пребывания людей в районе Кутурчина, по его мнению, может указывать на иной сценарий исчезновения.

Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход, но перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Один из друзей Усольцевых считает, что в тайге на них мог напасть медведь.