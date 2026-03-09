Осужденный за попытку поджога подстанции в Петербурге обжаловал приговор

В августе 2025 года суд в Петербурге приговорил Никитина по обвинению в покушении на диверсию на восемь лет строгого режима. Мужчину задержали при попытке поджога электроподстанции по указанию неизвестных. Было установлено, что за преступление ему предлагали 2,5 тысячи долларов. Сам Никитин утверждал, что не собирался поджигать подстанцию, а на предложение кураторов согласился, потому что хотел их обмануть.