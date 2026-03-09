Девять детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке

В канале МАХ следственного управления сообщили, что в детскую больницу с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок остался в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, остальных после оказания помощи отпустили домой. К проверке также подключились сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.