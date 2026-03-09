CBS News: удар по школе в Иране могли нанести из-за ошибки разведки

По данным журналистов, предварительные выводы расследования допускают, что ответственность за инцидент могут нести Вооруженные силы США. Один из источников рассказал, что удар мог быть нанесен из-за устаревших разведывательных данных. В этих материалах здание школы якобы было обозначено как военный объект.