CBS News: удар по школе в Иране могли нанести из-за ошибки разведки

Американские военные могли по ошибке нанести удар по школе для девочек на юге Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, предварительные выводы расследования допускают, что ответственность за инцидент могут нести Вооруженные силы США. Один из источников рассказал, что удар мог быть нанесен из-за устаревших разведывательных данных. В этих материалах здание школы якобы было обозначено как военный объект.
Еще два источника сообщили, что в день трагедии Армия обороны Израиля не проводила операций в районе образовательного учреждения. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что расследование продолжается, и власти США пока не делают окончательных выводов.
При этом журналисты выяснили, что неподалеку от школы расположены два объекта Корпуса стражей исламской революции — элитных подразделений вооруженных сил Ирана. По данным CBS News, этот факт также изучается в рамках расследования.