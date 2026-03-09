Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавина сошла на трассу в Петропавловске-Камчатском

Лавина сошла утром 9 марта на автодорогу по улице Высотная в Петропавловске-Камчатском.

Источник: Аргументы и факты

Лавина сошла утром 9 марта на автодорогу по улице Высотная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве уточнили, что из-за снежной массы движение перекрыто в районе родника «Казачий ключ». В результате инцидента никто не пострадал.

«Поисково-спасательный отряд с помощью лавинных щупов обследовал снежную массу. Автомобилей и людей под снегом не оказалось», — рассказали в МЧС по Камчатскому краю.

Дорожники уже начали расчистку трассы от снега.

В регионе до 11 марта объявлена лавинная опасность. Самопроизвольный сход лавин возможен в горной местности.

Ранее турист снял на видео принудительный спуск лавин на Эльбрусе. На время проведения операции канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше