Лавина сошла на трассу в Петропавловске-Камчатском

Лавина сошла утром 9 марта на автодорогу по улице Высотная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве уточнили, что из-за снежной массы движение перекрыто в районе родника «Казачий ключ». В результате инцидента никто не пострадал.
«Поисково-спасательный отряд с помощью лавинных щупов обследовал снежную массу. Автомобилей и людей под снегом не оказалось», — рассказали в МЧС по Камчатскому краю.
Дорожники уже начали расчистку трассы от снега.
В регионе до 11 марта объявлена лавинная опасность. Самопроизвольный сход лавин возможен в горной местности.
Ранее турист снял на видео принудительный спуск лавин на Эльбрусе. На время проведения операции канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты.