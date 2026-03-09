Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране

«В рамках ударов ЦАХАЛ поразила место производства ракетных двигателей и несколько пусковых установок баллистических ракет высокой дальности, которые были готовы к запуску (ракет — ред.) в сторону государства Израиль», — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.