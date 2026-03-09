Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль нанес удар по месту производства ракетных двигателей в Иране

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по месту производства ракетных двигателей и пусковым установкам дальнобойных ракет в Иране.

Источник: AP 2024

«В рамках ударов ЦАХАЛ поразила место производства ракетных двигателей и несколько пусковых установок баллистических ракет высокой дальности, которые были готовы к запуску (ракет — ред.) в сторону государства Израиль», — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше