13 человек отравились хлором в бассейне банного комплекса в Стерлитамаке

Банный комплекс в Стерлитамаке проверяет прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В одном из банных комплексов в башкирском городе Стерлитамак 13 человек, в том числе девять детей, получили отравление хлором. Об этом сообщила региональная прокуратура, передает «КП — Уфа».

Отравление произошло в праздничный день — 8 марта. По предварительным данным, четверо взрослых и девять детей в этот день отдыхали в банном комплексе. После купания в бассейне посетители почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

В результате происшествия госпитализация потребовалась только одному пострадавшему — 10-летнему мальчику. Остальных пострадавших после осмотра врачами отпустили домой. Им было назначено амбулаторное лечение.

Фото с места: прокуратура РБ.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство намерено установить, соблюдались ли в комплексе санитарно-эпидемиологические требования.

Кроме того, по факту отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в сентябре прошлого года семеро детей отравились хлором в бассейне в Анапе. Тогда несколько детей даже потеряли сознание.