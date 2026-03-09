Ричмонд
СК РФ завел уголовное дело из-за аварийного состояния больницы в Алзамае

В здании 1967 года постройки ни разу не проводили капитальный ремонт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В следственном комитете России завели уголовное дело из-за аварийного состояния больницы в Алзамае Нижнеудинского района. В социальных сетях появилась информация о том, медучреждение 1967 года постройки находится в ненадлежащем содержании.

— В здании ни разу не проводили капитальный ремонт, конструкции разрушаются, — сообщили в пресс-службе информационной центра СК РФ.

Глава СК Александр Бастрыкин, дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Иркутской области, Ринату Ямалиеву, представить доклад о текущем состоянии и итогах расследования уголовного дела. Выполнение этого поручения находится на контроле.

