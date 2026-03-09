Пенсионерке из Охотска вернут более 2 млн рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура провела проверку после обращения пожилой женщины, ставшей жертвой телефонных аферистов. По указанию неизвестных она перевела на чужие счета 1,4 миллиона рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на счёт 45-летнего жителя Краснодарского края. Чтобы защитить права потерпевшей, прокурор подал в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими средствами и компенсации морального вреда.
В суде ответчик полностью признал требования прокурора. Кущевский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск и взыскал в пользу пенсионерки более двух миллионов рублей.
Исполнение решения суда и ход расследования уголовного дела остаются на контроле районной прокуратуры.