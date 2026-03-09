Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три украинских БпЛА сбили над Воронежем и районом области 9 марта

Со стороны Украины атаковали 14 регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим 9 марта предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев.

— Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона обнаружены и уничтожены три дрона, — уточнил глава региона.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.

По данным Минобороны РФ, над еще 13 регионами и двумя морями сбили 160 беспилотников.

Что касается режима атаки БпЛА, то он продержался менее пяти часов — с 1:43 до 6:33 9 марта.

В это время угрозу непосредственного удара БпЛА объявляли в Острогожском (с 1:45), Лискинском районах (с 2:01), Нововоронеже (с 1:54) и Воронеже (с 2:07). А в 2:33 во всех четырех муниципалитетах отменили угрозу непосредственного удара беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше