Три украинских БпЛА сбили над Воронежем и районом области 9 марта

Украинский режим 9 марта предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев.
— Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона обнаружены и уничтожены три дрона, — уточнил глава региона.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил чиновник.
По данным Минобороны РФ, над еще 13 регионами и двумя морями сбили 160 беспилотников.
Что касается режима атаки БпЛА, то он продержался менее пяти часов — с 1:43 до 6:33 9 марта.
В это время угрозу непосредственного удара БпЛА объявляли в Острогожском (с 1:45), Лискинском районах (с 2:01), Нововоронеже (с 1:54) и Воронеже (с 2:07). А в 2:33 во всех четырех муниципалитетах отменили угрозу непосредственного удара беспилотников.