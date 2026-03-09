Железнодорожники доставили 540 застрявших из-за непогоды пассажиров на западе Казахстана

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных дорог на участке Кандыагаш — Актобе поездами Национального перевозчика были оперативно перевезены 540 пассажиров», — говорится в сообщении.
Перевозка была организована со следующих станций региона:
со станции Кандыагаш — 139 пассажиров поездом № 613 «Мангистау — Орал» до станции Актобе;
со станции Алга — 122 пассажира, 50 пассажиров поездом № 613 «Мангистау — Орал» до станции Актобе, и еще 72 пассажира поездом № 109 «Мангистау — Актобе» до станции Актобе;
со станции Актобе — 279 пассажиров поездом № 110 «Актобе — Мангистау» до станций Бестамак, Алга, Тамды, Кандыагаш и Шубаркудык.
Для увеличения провозной способности в состав поезда № 110/109 «Актобе — Мангистау» дополнительно включен плацкартный вагон, добавили в компании.