Железнодорожники доставили 540 застрявших из-за непогоды пассажиров на западе Казахстана

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Железнодорожники перевезли 540 казахстанцев, застрявших из-за непогоды и закрытых дорог на западе республики, сообщили в накцомпании «Казахстан темир жолы».

Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и временным закрытием автомобильных дорог на участке Кандыагаш — Актобе поездами Национального перевозчика были оперативно перевезены 540 пассажиров», — говорится в сообщении.

Перевозка была организована со следующих станций региона:

со станции Кандыагаш — 139 пассажиров поездом № 613 «Мангистау — Орал» до станции Актобе;

со станции Алга — 122 пассажира, 50 пассажиров поездом № 613 «Мангистау — Орал» до станции Актобе, и еще 72 пассажира поездом № 109 «Мангистау — Актобе» до станции Актобе;

со станции Актобе — 279 пассажиров поездом № 110 «Актобе — Мангистау» до станций Бестамак, Алга, Тамды, Кандыагаш и Шубаркудык.

Для увеличения провозной способности в состав поезда № 110/109 «Актобе — Мангистау» дополнительно включен плацкартный вагон, добавили в компании.