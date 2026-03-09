Ричмонд
Жительница Тараза выдумала «разбойника в маске», чтобы избежать ссоры с мужем

В Таразе полицейские столкнулись с ложным сообщением о нападении, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пояснили в полиции, местная жительница заявила, что стала жертвой разбойного нападения. Якобы неизвестный в маске ворвался в ее дом, угрожал оружием, связал, похитил деньги и золотые украшения.

«Сообщение о тяжком преступлении было немедленно принято в работу. Сотрудники полиции начали досудебное расследование, были задействованы оперативные службы, проведен комплекс следственных и розыскных мероприятий. Однако вскоре выяснилось, что никакого нападения не было», — говорят стражи порядка.

Произошло следующее: женщина выдумала «разбойника», дабы избежать конфликта с супругом, без ведома которого продала золото месяцами ранее.

По факту заведомо ложного сообщения о преступлении начато досудебное расследование.