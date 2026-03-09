Жительница Тараза выдумала «разбойника в маске», чтобы избежать ссоры с мужем

«Сообщение о тяжком преступлении было немедленно принято в работу. Сотрудники полиции начали досудебное расследование, были задействованы оперативные службы, проведен комплекс следственных и розыскных мероприятий. Однако вскоре выяснилось, что никакого нападения не было», — говорят стражи порядка.