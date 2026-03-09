Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о похищении подростка будут рассматривать в Вяземском суде

В Вяземский районный суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по пп. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозой его применения в отношении несовершеннолетнего).Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

По версии следствия, мужчина стал свидетелем драки между подростками, одним из которых был его сын. Он насильно посадил предполагаемого обидчика ребёнка в автомобиль, нанёс ему не менее трёх ударов по голове и угрожал убийством. После этого обвиняемый некоторое время возил его по городу, а затем отпустил.

В результате нападения у несовершеннолетнего диагностировано сотрясение головного мозга, квалифицированное как лёгкий вред здоровью. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело распределено судье, дата судебного заседания пока не назначена.