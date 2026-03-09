Дело о похищении подростка будут рассматривать в Вяземском суде

По версии следствия, мужчина стал свидетелем драки между подростками, одним из которых был его сын. Он насильно посадил предполагаемого обидчика ребёнка в автомобиль, нанёс ему не менее трёх ударов по голове и угрожал убийством. После этого обвиняемый некоторое время возил его по городу, а затем отпустил.
В результате нападения у несовершеннолетнего диагностировано сотрясение головного мозга, квалифицированное как лёгкий вред здоровью. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело распределено судье, дата судебного заседания пока не назначена.