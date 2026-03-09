СМИ: Усольцевы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли

Семья Усольцевых, пропавшая во время туристического похода в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могла стать жертвой случайного конфликта. Об этом рассказал охотник из Сибири Александр Багаев.
Он заявил, что, по его мнению, следов семьи нет в окрестностях поселка Кутурчин. По словам Багаева, если бы они находились рядом, их могли бы обнаружить.
— Скорее всего был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли, — предположил охотник.
Багаев также добавил, что семья не могла уйти далеко от поселка вместе с маленьким ребенком. По его словам, быстро передвигаться по тайге почти невозможно, так как это требует больших сил и подготовки, передает ТАСС.
Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже почти полгода. Вскоре ее могут признать пропавшей без вести. Спасатели осматривают расщелины, подножия гор, близлежащие поселки. А поисковики просят помощи у нейросети. В феврале сообщалось, что тела Усольцевых нашли, но эту информацию опровергли. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.