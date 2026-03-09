Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов

В Краснодаре на улице Российской загорелся магазин «Светофор» — площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Источник: Life.ru

Видео © МЧС России.

Огонь охватил складское здание. К тушению привлекли около 60 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки украинского беспилотника на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы, однако процесс всё равно занял несколько часов. В итоге пламя удалось локализовать.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.