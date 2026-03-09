Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки украинского беспилотника на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы, однако процесс всё равно занял несколько часов. В итоге пламя удалось локализовать.