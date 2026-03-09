17 человек оказались заблокированы на трассе в Костанайской области из-за метели

По данным спасателей, возле села имени Павлова сотрудники МЧС обнаружили автомобили, застрявшие в снежных переметах. Из одного из них эвакуировали беременную женщину с маленьким ребенком — их благополучно доставили в Костанай. Остальные водители и пассажиры от эвакуации отказались, решив дождаться улучшения погодных условий в своих машинах.