«Выявлены превышения допустимых норм»: в Башкирии закрыли бассейн, где отравились 9 детей

Напомним, инцидент произошел днем 8 марта. Три семьи отдыхали в сауне и после посещения бассейна детям стало плохо. Родители обратились к медикам, и всех несовершеннолетних доставили в больницу. После осмотра госпитализация потребовалось только одному 10-летнему ребенку. Его состояние оценивается как стабильное.