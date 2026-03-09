«Выявлены превышения допустимых норм»: в Башкирии закрыли бассейн, где отравились 9 детей

В башкирском городе Стерлитамаке закрыли бассейн банного комплекса, где парами хлора отравились девять детей и четверо взрослых. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
— Проведены исследования проб воды и воздуха закрытых помещений, выявлены превышения допустимых норм содержания хлора и хлороформа. Осуществлен временный запрет деятельности бассейнов комплекса, готовятся материалы в суд, — передали в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел днем 8 марта. Три семьи отдыхали в сауне и после посещения бассейна детям стало плохо. Родители обратились к медикам, и всех несовершеннолетних доставили в больницу. После осмотра госпитализация потребовалось только одному 10-летнему ребенку. Его состояние оценивается как стабильное.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.