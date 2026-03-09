Ричмонд
На Дону у наркокурьера изъяли 12 килограммов мефедрона

В Кагальницком районе Ростовской области задержан оптовый наркокурьер, планировавший сбыть 12 килограммов мефедрона.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Тайник с наркотиками фигурант организовал в лесном массиве.

«Подозреваемый планировал забрать из тайника наркотическое средство синтетической группы — 13 полимерных свертков с мефедроном общей массой 12 кг, что является особо крупным размером», — пояснили в ведомстве.

Свертки с наркотиками подозреваемый планировал продать через закладки на территории Ростовской области и других регионов РФ.

Санкциями инкриминируемой статьи предусмотрено до 20 лет лишения свободы.