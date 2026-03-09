Ричмонд
Минобороны РФ сообщило о сбытых над Воронежской областью БПЛА

Все было сбито над страной 163 беспилотника.

Источник: АиФ Воронеж

Над Воронежской областью в течение прошедшей ночи было сбито три БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Всего над страной за ночь сбили и перехватили 163 беспилотника.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 54 — было уничтожено над Брянской областью.

