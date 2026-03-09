Ричмонд
Тело пропавшего мужа волгоградки обнаружил 8 марта очевидец

Во вторник, 4 марта, Алексей Слащев ушел с утра на работу, но вечером не вернулся домой.

Трагически окончились поиски 44-летнего Алексея Слащева — тело мужчины обнаружил случайный прохожий в реке Волге на юге Волгограда.

О пропаже мужа сообщила жительница Дзержинского района. Во вторник, 4 марта, ее супруг ушел с утра на работу, но вечером не вернулся домой.

«Сотрудники полиции, представители службы спасения и МЧС организовали поисковые мероприятия. Были опрошены родственники и знакомые разыскиваемого. На пустыре в Кировском районе правоохранители обнаружили автомобиль, на котором передвигался пропавший», — сообщают в региональном главке МВД.

Поиски были остановлены 8 марта — тело отца двоих детей обнаружил случайный прохожий в водах Волги на территории Красноармейского района.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

На данный момент известно, что в день пропажи волгоградец позвонил своей супруге и предупредил ее, что возвращается домой. Больше он на звонки не отвечал. Его близкие поделились с v1.ru, что не представляют, как автомобиль мог оказаться на пустыне в районе Бекетовки. По словам друзей семьи, Алексей был прекрасным отцом и мужем.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в феврале 16 волгоградцев из пропавших найдены живыми.

