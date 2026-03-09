«Искандер» уничтожил установку РСЗО MRLS под Харьковом

Российские военные нанесли удар по пусковой установке реактивной системы залпового огня MRLS американского производства, которую ВСУ развернули в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, установка была уничтожена ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в районе населенного пункта Молодовая. Как уточнили в Министерстве, для атаки были использованы две управляемые ракеты.
В результате удара также были уничтожены до десяти украинских военнослужащих. Минобороны РФ также опубликовало кадры нанесения удара.
Ранее российский военнослужащий ликвидировал пулемётный расчёт Вооружённых сил Украины в ходе активных наступательных действий на одном из тактических направлений специальной военной операции.