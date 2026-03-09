В Новосибирске пожарные спасли 17-летнего подростка с ожогами

За минувшие сутки в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров (6 из них — в жилом секторе) и последствия 5 ДТП, в которых травмированы 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.