В Новосибирске пожарные спасли 17-летнего подростка с ожогами

За минувшие сутки в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров (6 из них — в жилом секторе) и последствия 5 ДТП, в которых травмированы 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Накануне вечером на улице Гастелло в Новосибирске произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.
«Сотрудники МЧС России спасли из горящего жилища 17-летнего подростка, эвакуировав его на спинальном щите. С ожогами парня госпитализировали медики. Самостоятельно из подъезда вышли 15 человек, в том числе ребёнок, не пострадали», — рассказали в ведомстве.
Огонь повредил домашние вещи и электросамокат на площади 5 квадратных метров, а по предварительной версии дознавателей, причиной пожара стал аварийный режим работы именно этого устройства. Всего в тушении участвовали 30 человек и 9 единиц техники.
МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности: не оставлять включённые приборы без присмотра, следить за исправностью проводки, устанавливать пожарные извещатели и при пожаре звонить 101 или 112.