Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске пожарные спасли 17-летнего подростка с ожогами

Возгорание произошло вечером в двухэтажном кирпичном доме, предварительная причина — короткое замыкание электросамоката.

Источник: Om1 Новосибирск

За минувшие сутки в Новосибирской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров (6 из них — в жилом секторе) и последствия 5 ДТП, в которых травмированы 9 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Накануне вечером на улице Гастелло в Новосибирске произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.

«Сотрудники МЧС России спасли из горящего жилища 17-летнего подростка, эвакуировав его на спинальном щите. С ожогами парня госпитализировали медики. Самостоятельно из подъезда вышли 15 человек, в том числе ребёнок, не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Огонь повредил домашние вещи и электросамокат на площади 5 квадратных метров, а по предварительной версии дознавателей, причиной пожара стал аварийный режим работы именно этого устройства. Всего в тушении участвовали 30 человек и 9 единиц техники.

МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности: не оставлять включённые приборы без присмотра, следить за исправностью проводки, устанавливать пожарные извещатели и при пожаре звонить 101 или 112.