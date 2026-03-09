За что 2 года назад застрелили предпринимателя

Два года назад жителей Краснодара потрясло громкое убийство: прямо в центре города застрелили мужчину. Как потом оказалось — это был местный бизнесмен Якуб Хамиду — совладелец некогда очень популярного ночного клуба в историческом центре кубанской столицы. Какой срок получил убийца, что стало причиной криминальных разборок, а также — что известно о убитом 58-летнем бизнесмене — в материале.
Убийство в центре Краснодара: признание и задержание
Преступление произошло 1 марта 2024 года. Соцсети тогда мгновенно облетели кадры, на которых было видно, что некий мужчина стоит возле автомобиля, а рядом лежит тело. Позже стали появляться шокирующие подробности.
По данным пресс-службы СУ СКР по краю, местный житель Андраник Григорян выследил бизнесмена на парковке на улице Буденного (это центр Краснодара). И в момент, когда тот садился за руль своего «Лексуса», выстрелил в него. От полученых ранений потерпевший скончался на месте. Приехавшая бригада скорой около часа боролась за его жизнь, но все усилия оказались тщетны: ранение оказалось слишком серьезным. Кроме того, стрелявший повредил стеклянную витрину магазина, в котором в тот момент находились люди. Убитым оказался бизнесмен, выходец из Африки — Якуб Хамиду. Фигурант проследил за ним от самого его дома в поселке Яблоновском до парковки в центре Краснодара. Трагический инцидент стал результатом тщательно спланированного покушения. При себе у Григоряна было двуствольное охотничье ружье. Судя по поведению стрелявшего, тот был готов к тому, что его скоро задержат. Как рассказывали очевидцы, после расстрела Андраник спокойно сложил оружие и сдался, пообещав больше не стрелять. Когда на место происшествия приехали полицейские, он кому-то позвонил, попросив прощения и признался, что это он стрелял в Хамиду.
Из-за чего произошло преступление: версии
Что же стало причиной убийства, которое преступник не побоялся совершить средь бела дня на глазах у прохожих? Поговаривали, что из-за крупного долга, который Григорян не отдавал Хамиду.
«По слухам, после того, как Хамиду оставил себе этот дом, у Андраника разрушилась семья. Тот видимо обвинил во всех своих бедах Якуба», — поделился после произошедшего предположениями с kuban.aif.ru блогер и таксист Костя Элвис, работавший в 2000-в краснодарском клубе «Гавана», — владельцем которого и был Хамиду. Спустя время информация о долге подтвердилась официально.
Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, причиной трагедии все-таки послужил долг Григоряна перед потерпевшим. Однако действительно ли все произошло из-за того самого дома, не уточнялось.
Якубу Хамиду: путь от официанта до бизнесмена
Хамиду был довольно известным в определенных кругах человеком. Когда он открыл ночной клуб в центре Краснодара, за плечами у него уже был приличный опыт работы в барах и ресторанах. Поэтому он понимал, что нужно публике, и как раскрутить свое небольшое заведение с нуля. По словам Кости Элвиса, само здание клуба было маленькое, люди стояли друг к другу спинами, но всем нравилась атмосфера, царившая там. Особенностью заведения была музыка. В то время все гнались за модными электронными треками, а в «Гаване» была смесь жанров.
«Когда мы туда первый раз попали просто с ума сошли от необычного формата. В клубе “тусило” много иностранцев. Года два заведение было очень элитным, туда сложно было попасть даже в понедельник. И такой успешный проект открыл обычный официант Хамиду. Все вокруг считали, что Якубу просто повезло, а он хорошо знал свое дело», — рассказал Элвис.
Со временем клуб перестал приносить большую прибыль, и Хамиду закрыл его. Сдав помещение в субаренду, он занялся фермерством. Также блогер рассказывал, с чего Хамиду начинал свой путь в Краснодаре. Якуб окончил Кубанский государственный аграрный университет еще в начале 2000-х годов. Во время своего студенчества успел поработать официантом во многих заведениях. Элвис вспоминает, что Хамиду было очень непросто в самом начале карьеры, поскольку тот не раз сталкивался с неприкрытым расизмом. Плюс ко всему — мешал языковой барьер, однако Хамиду быстро освоил русский. Коллегам и знакомым он запомнился как добрый и позитивный человек, умевший договариваться с людьми и находить компромиссы.
Приговор и попытка обжалования
Григорян получил за убийство Хамиду 16,5 лет колонии строгого режима. С ограничением свободы на два года. Также в пользу потерпевших с осужденного взыскано 3 млн рублей. Приговор был вынесен 30 июня 2025 года. При его вынесении суд учел и то обстоятельство, что в результате выстрелов, произведенных Григоряном, могли пострадать случайные прохожие, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия. Также был поврежден рекламный щит и стекло в одном из помещений. Защита Григоряна пыталась смягчить наказание, переквалифицировав дело на более мягкую статью УК РФ. Однако суд оставил приговор без изменений.