За что 2 года назад застрелили предпринимателя

По данным пресс-службы СУ СКР по краю, местный житель Андраник Григорян выследил бизнесмена на парковке на улице Буденного (это центр Краснодара). И в момент, когда тот садился за руль своего «Лексуса», выстрелил в него. От полученых ранений потерпевший скончался на месте. Приехавшая бригада скорой около часа боролась за его жизнь, но все усилия оказались тщетны: ранение оказалось слишком серьезным. Кроме того, стрелявший повредил стеклянную витрину магазина, в котором в тот момент находились люди. Убитым оказался бизнесмен, выходец из Африки — Якуб Хамиду. Фигурант проследил за ним от самого его дома в поселке Яблоновском до парковки в центре Краснодара. Трагический инцидент стал результатом тщательно спланированного покушения. При себе у Григоряна было двуствольное охотничье ружье. Судя по поведению стрелявшего, тот был готов к тому, что его скоро задержат. Как рассказывали очевидцы, после расстрела Андраник спокойно сложил оружие и сдался, пообещав больше не стрелять. Когда на место происшествия приехали полицейские, он кому-то позвонил, попросив прощения и признался, что это он стрелял в Хамиду.