Водолазы вновь обследуют реку в поисках троих пропавших детей в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде продолжаются поиски троих пропавших детей — 13-летней Алины, а также 12-летних Богдана и Ивана. К операции на Москве-реке вновь подключились водолазы, сообщили в штабе поисковой операции.

Специалисты возобновили работу после ночной паузы. Сейчас обследуются участки акватории в районе, где ранее могли видеть пропавших подростков. За прошедшие сутки специалисты осмотрели около 600 квадратных метров дна реки. Пока поиски не дали результатов.

7 марта трое подростков из Звенигорода ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. С тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков видел, как одного из подростков унесло течением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

