Водолазы вновь обследуют реку в поисках троих пропавших детей в Звенигороде

7 марта трое подростков из Звенигорода ушли гулять и не вернулись. 13-летняя Алина Арсланова, а также 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков пропали после прогулки в районе реки. С тех пор о местонахождении детей ничего не известно. Один из опрошенных рыбаков видел, как одного из подростков унесло течением. Возбуждено уголовное дело об убийстве.