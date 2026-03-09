Уральского бизнесмена Александра Комелькова арестовали на месяц

Ходатайство об аресте на минувшей неделе рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Он проходит по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупной размере». Мужчине грозит большой тюремный срок.