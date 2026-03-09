В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин

«Следственным отделом по городу Энгельс регионального следственного управления проводится доследственная проверка по факту смерти двух местных жителей. По предварительным данным, 8 марта текущего года в автомобиле на берегу реки Волга в селе Подстепное Энгельсского района обнаружены тела двух мужчин 55 и 62 лет», — написали в следственном управлении в Telegram-канале.