Более полусотни пьяных водителей выявили полицейские на 8 Марта в Приангарье

Как сообщает Госавтоинспекция региона, в этот день было выявлено 35 водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде, 13 автомобилистов, отказавшихся от проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения и еще трое водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно.