Более полусотни пьяных водителей выявили полицейские на 8 Марта в Приангарье

IrkutskMedia, 9 марта. В Иркутской области Более 50 пьяных водителей выявлено в Международный женский день. 8 марта в регионе дорожные полицейские несли службу в усиленном режиме.

Источник: Госавтоинспекция региона

Как сообщает Госавтоинспекция региона, в этот день было выявлено 35 водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде, 13 автомобилистов, отказавшихся от проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения и еще трое водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно.

Нарушителям грозят штрафы до 45 тысяч рублей и лишение права управления ТС. Заядлые любители выпить за рулем могут быть привлечены к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в посёлке Усть-Ордынский экипаж дорожно-патрульной службы заметил во время патрулирования автомобиль «Жигули», водитель которого совершал опасные манёвры на высокой скорости. Лихач создавал аварийные ситуации на дорогах.