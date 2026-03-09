Более полусотни пьяных водителей выявили полицейские на 8 Марта в Приангарье

Как сообщает Госавтоинспекция региона, в этот день было выявлено 35 водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде, 13 автомобилистов, отказавшихся от проведения процедуры освидетельствования на состояние опьянения и еще трое водителей, севших за руль транспортного средства в состоянии опьянения повторно.
Нарушителям грозят штрафы до 45 тысяч рублей и лишение права управления ТС. Заядлые любители выпить за рулем могут быть привлечены к уголовной ответственности с лишением свободы на срок до 2 лет.
Напомним, в посёлке Усть-Ордынский экипаж дорожно-патрульной службы заметил во время патрулирования автомобиль «Жигули», водитель которого совершал опасные манёвры на высокой скорости. Лихач создавал аварийные ситуации на дорогах.