В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в чугунной батарее

В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в батарее. 8 марта 2026 года в 13:47 в дежурно-диспетчерскую службу поступил тревожный вызов: семилетний мальчик застрял ногой в горячем радиаторе. Это произошло в одном из жилых домов в Улан-Удэ. Что делал мальчик и зачем он полез в рабочую батарею — неизвестно, можно только предположить, что он играл.