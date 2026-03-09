В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в чугунной батарее

В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в батарее. 8 марта 2026 года в 13:47 в дежурно-диспетчерскую службу поступил тревожный вызов: семилетний мальчик застрял ногой в горячем радиаторе. Это произошло в одном из жилых домов в Улан-Удэ. Что делал мальчик и зачем он полез в рабочую батарею — неизвестно, можно только предположить, что он играл.
— В результате неосторожных действий правая нога застряла в чугунной батарее, и он не смог самостоятельно выбраться, — пояснили в пресс-службе комитета ГО и ЧС Улан-Удэ.
Специалисты оперативно прибыли на место. Они оценили ситуацию и приняли решение о деблокировке ребенка с помощью специального оборудования — газового аварийно-спасательного инструмента. К счастью, серьезных травм мальчик не получил.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что СК России завел уголовное дело из-за аварийного состояния больницы в Алзамае Нижнеудинского района. В здании 1967 года постройки ни разу не проводили капитальный ремонт.