Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в чугунной батарее

К счастью, серьезных травм 7-летний мальчик не получил.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии школьник едва не обварил ногу, застряв в батарее. 8 марта 2026 года в 13:47 в дежурно-диспетчерскую службу поступил тревожный вызов: семилетний мальчик застрял ногой в горячем радиаторе. Это произошло в одном из жилых домов в Улан-Удэ. Что делал мальчик и зачем он полез в рабочую батарею — неизвестно, можно только предположить, что он играл.

— В результате неосторожных действий правая нога застряла в чугунной батарее, и он не смог самостоятельно выбраться, — пояснили в пресс-службе комитета ГО и ЧС Улан-Удэ.

Специалисты оперативно прибыли на место. Они оценили ситуацию и приняли решение о деблокировке ребенка с помощью специального оборудования — газового аварийно-спасательного инструмента. К счастью, серьезных травм мальчик не получил.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что СК России завел уголовное дело из-за аварийного состояния больницы в Алзамае Нижнеудинского района. В здании 1967 года постройки ни разу не проводили капитальный ремонт.