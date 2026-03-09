«Сына больше нет»: загадочно пропавший парень из Чурилово найден мертвым

В Челябинске завершились поиски 21-летнего парня, загадочно пропавшего в Чурилово. Спустя четыре дня поисков его нашли мертвым. В ночь на 9 марта его мама опубликовала пост на своей странице в социальных сетях.
— Сына больше нет! Всем спасибо за помощь, — цитирует маму chel.aif.ru.
В четверг, 5 марта, молодой человек ушел из дома в микрорайоне Чурилово, взяв с собой паспорт и телефон. Это был обычный день, ничего не предвещало беды. Однако родители сразу забили тревогу и обратились с полицию и поисковый отряд. Известно, что парень хоть и не имел вредных привычек, но был очень замкнутым, постоянно сидел за компьютером, почти не работал.
Последний раз телефон парня был на связи 6 марта возле Первого озера на улице Хохрякова.