Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сына больше нет»: загадочно пропавший парень из Чурилово найден мертвым

Мама загадочно пропавшего 21-летнего парня из Челябинска сообщила о его смерти.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске завершились поиски 21-летнего парня, загадочно пропавшего в Чурилово. Спустя четыре дня поисков его нашли мертвым. В ночь на 9 марта его мама опубликовала пост на своей странице в социальных сетях.

— Сына больше нет! Всем спасибо за помощь, — цитирует маму chel.aif.ru.

В четверг, 5 марта, молодой человек ушел из дома в микрорайоне Чурилово, взяв с собой паспорт и телефон. Это был обычный день, ничего не предвещало беды. Однако родители сразу забили тревогу и обратились с полицию и поисковый отряд. Известно, что парень хоть и не имел вредных привычек, но был очень замкнутым, постоянно сидел за компьютером, почти не работал.

Последний раз телефон парня был на связи 6 марта возле Первого озера на улице Хохрякова.