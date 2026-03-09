«Сына больше нет»: загадочно пропавший парень из Чурилово найден мертвым

В четверг, 5 марта, молодой человек ушел из дома в микрорайоне Чурилово, взяв с собой паспорт и телефон. Это был обычный день, ничего не предвещало беды. Однако родители сразу забили тревогу и обратились с полицию и поисковый отряд. Известно, что парень хоть и не имел вредных привычек, но был очень замкнутым, постоянно сидел за компьютером, почти не работал.