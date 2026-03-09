Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже и трех муниципалитетах области из-за угрозы непосредственного удара дронов выли сирены

Режим атаки беспилотников в регионе сохранялся почти шесть часов.

Источник: Комсомольская правда

9 марта в 1:43 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА.

В 1:45 объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА по Острогожскому району, в 1:54 — по Нововоронежу, в 2:01 — по Лискинскому району, в 2:07 — по Воронежу. Тревогу для всех четырех муниципалитетов отменили в 2:33.

По словам губернатора Александра Гусева, в небе над Воронежем и одним из районов региона сбили три беспилотника. Как заверил чиновник, обошлось без пострадавших и разрушений.

Что касается режима атаки дронов для всего региона, то его отменили в 6:33.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше