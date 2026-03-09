В Воронеже и трех муниципалитетах области из-за угрозы непосредственного удара дронов выли сирены

В 1:45 объявили тревогу в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА по Острогожскому району, в 1:54 — по Нововоронежу, в 2:01 — по Лискинскому району, в 2:07 — по Воронежу. Тревогу для всех четырех муниципалитетов отменили в 2:33.