Трехлетний ребенок получил травму головы в ДТП под Первоуральском

Дорожная авария, в которой пострадал трехлетний мальчик, случилась днем 8 марта на 7-м километре автодороги Первоуральск — Шаля. Как установили автоинспекторы, 54-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» не справилась с управлением в условиях снегопада и допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего водителя.