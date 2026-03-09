Трехлетний ребенок получил травму головы в ДТП под Первоуральском

Дорожная авария, в которой пострадал трехлетний мальчик, случилась днем 8 марта на 7-м километре автодороги Первоуральск — Шаля. Как установили автоинспекторы, 54-летняя женщина за рулем «Лада Гранта» не справилась с управлением в условиях снегопада и допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с «ВАЗ-2114» под управлением 21-летнего водителя.
В салоне «Лады» находились трое внуков женщины, которых она везла домой после прогулки в Екатеринбурге: трехлетний, четырехлетний мальчики и 15-летняя девочка. Удар пришелся в боковую часть автомобиля. В результате ДТП трехлетний пассажир получил травмы головы.
«Ребенка доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, после осмотра и оказания необходимой помощи, был отпущен домой — госпитализация не потребовалась», — рассказали в ГИБДД.
В отношении женщины-водителя составили административный материал за нарушения правил перевозки детей, а также вынесено определение о возбуждении производства по факту причинения легкого вреда здоровью.