В Звенигороде в ходе поисков троих детей возобновили работу водолазы

В подмосковном Звенигороде, где пропали трое подростков, возобновили обследование Москвы-реки с привлечением водолазов. Об этом сообщили в штабе поисковой операции.
Водолазы приступили к работе после ее приостановки на ночь. Накануне было обследовано 600 квадратных метров дна реки, но поиски не дали результатов. Рельеф дна исследуется и с помощью эхолотов с лодок и видеокамер, которые опускают через лунки.
Отдельные задачи выполняют и пешие группы.
Подростки — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали в субботу, 7 марта. Они ушли гулять и перестали выходить на связь. Есть версия, что дети могли утонуть в Москве-реке, провалившись под лед. На берегу была найдена шапка одного из них и другие следы присутствия подростков.
ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения детей.
Жительница Звенигорода Елена Пушкина, проживающая буквально через дом от места предполагаемой пропажи подростков, рассказала aif.ru, что в обследуемой части Москвы-реки часто гибнут люди. По ее словам, это происходит из-за неровного дна и быстрого течения, из-за которого образовываются завихрения.