В Звенигороде в ходе поисков троих детей возобновили работу водолазы

Подростки — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали в субботу, 7 марта. Они ушли гулять и перестали выходить на связь. Есть версия, что дети могли утонуть в Москве-реке, провалившись под лед. На берегу была найдена шапка одного из них и другие следы присутствия подростков.