Поиски пропавших в Подмосковье детей осложняются снегопадом

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются снегопадом, который ночью замел лед на реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».
В центре отметили, что за ночь поисковики в условиях сильного снегопада прошли более двух километров по течению реки в Звенигороде. В то же время удалось просверлить сотни лунок для эхолотов, а также осмотреть все участки, куда детей могло занести течением реки.
«Но очень тяжелая сегодня работа предстоит. Все вчера замело. В итоге весь тонкий лед покрылся снегом, и непонятно, где какая толщина визуально на глаз», — рассказали в «Спас Граде».
По данным регионального главка МЧС, в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи — шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.