Волгоградцам назвали 6 фраз, которыми пользуются мошенники

Если вы не ждете почтовых отправлений, не стоит откликаться на фразу: «Это курьер, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)». Помните, что курьеры не просят называть данные паспорта и СМС-коды. Если посылку действительно должны доставить, перезвоните в службу доставки по официальным номерам, чтобы уточнить информацию.