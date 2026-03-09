Ричмонд
Волгоградцам назвали 6 фраз, которыми пользуются мошенники

В таком случае лучше всего немедленно прекратить разговор.

Шесть фраз, по которым можно понять, что вам звонят мошенники, назвали авторы проекта «Азбука интернета».

Один из шаблонов, которыми пользуются аферисты: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка (правоохранительных органов, техподдержки)», — так собеседники пытаются создать впечатление, что жертва разговаривает со специалистом официальной службы.

Еще одна фраза, которая должна вызвать панику у человека: «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации», — услышав ее, мало кому удастся сохранить спокойствие.

Должны насторожить и слова: «Звоню по поводу удаленной работы», — легкий и быстрый заработок нередко приводит к уголовному преследованию. Лучше искать вакансии на специализированных порталах или официальны сайтах компаний, где можно познакомиться с отзывами о работодателе.

Если вы не ждете почтовых отправлений, не стоит откликаться на фразу: «Это курьер, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)». Помните, что курьеры не просят называть данные паспорта и СМС-коды. Если посылку действительно должны доставить, перезвоните в службу доставки по официальным номерам, чтобы уточнить информацию.

Немедленно нужно положить трубку, услышав: «На ваших счетах обнаружены неучтенные средства» или «Необходимо задекларировать денежные средства».

Также следует отключиться от разговора, если собеседник сообщает: «Ваш аккаунт на портале Госуслуг взломан». Проверить это можно, зайдя на портал.

Ранее юрист Даниил Базылев разъяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз в условиях банковских ограничений.