Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова загорелся подвал особняка конца XIX века

В подвале расселенного особняка конца XIX века на улице Станиславского, 107/19 тушат пожар на площади 150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сигнал о возгорании поступил в 08:46 9 марта. К тушению привлечены 39 спасателей и десять единиц спецтехники.

Пожар локализован в 10:26.

В ведомстве отметили, что дом признан аварийным в 2021 году. Все его жильцы расселены.