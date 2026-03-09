Подросток заколол мужчину ножом в Ленинском районе Иркутска

По данным следствия, компания из четырех человек заметила мужчину в торговом центре, который, по их мнению, находился в состоянии опьянения. На улице между ними возник конфликт, во время которого подросток ударил мужчину ножом в ногу. Потерпевший скончался от кровопотери в карете медицинской помощи.
Сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи допрашивают всех участников инцидента, уточняя роль каждого. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.