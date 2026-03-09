Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток заколол мужчину ножом в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 9 марта. В Иркутске 17-летний подросток подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 28-летнего мужчины. Конфликт произошел в Ленинском районе города, где группа молодых людей попыталась «проучить» мужчину за неадекватное поведение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области и ГУ МВД России по региону.

Источник: ИА PriamurMedia

По данным следствия, компания из четырех человек заметила мужчину в торговом центре, который, по их мнению, находился в состоянии опьянения. На улице между ними возник конфликт, во время которого подросток ударил мужчину ножом в ногу. Потерпевший скончался от кровопотери в карете медицинской помощи.

Сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают всех участников инцидента, уточняя роль каждого. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование продолжается.