Подросток заколол мужчину ножом в Ленинском районе Иркутска

По данным следствия, компания из четырех человек заметила мужчину в торговом центре, который, по их мнению, находился в состоянии опьянения. На улице между ними возник конфликт, во время которого подросток ударил мужчину ножом в ногу. Потерпевший скончался от кровопотери в карете медицинской помощи.